Incêndio atinge apartamento em edifício de Fortaleza na manhã deste domingo - TV Jangadeiro

Um incêndio atingiu um apartamento na Rua Dr. Tomaz Pompeu, no bairro Meireles, na manhã deste domingo. Segundo informações preliminares, o fogo está no 14° andar do prédio. Até o momento, não há relatos acerca de possíveis vítimas.

Segundo apurou o Jornal Jangadeiro e a Rádio Jangadeiro BandNews, o fogo se alastrou por volta das 8h da manhã deste domingo no Edifício Lotus, área nobre da capital.

O prédio fica próximo ao cruzamento com a Rua Antônio Lima. No local, há onze veículos do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE) e duas viaturas da Polícia Militar (PMCE).

Segundo a assessoria de imprensa do CBMCE, as equipes foram acionadas às 7h36min.

De imediato, foram enviadas oito viaturas ao local: três caminhões de combate a incêndio, duas viaturas especializadas no serviço de salvamento, uma ambulância, uma autoescada mecânica e um autotanque.

NÃO HOUVE FERIDOS

O incêndio que afetou o 14° andar de um prédio residencial em Fortaleza, no bairro Meireles, já foi controlado. Não houve notificação de feridos.

O Corpo de Bombeiros (CBMCE) atua no rescaldo, última fase do incêndio, para reduzir o calor provocado pelo fogo. Houve perda total do imóvel. A escada Magirus, no entanto, não foi utilizada em decorrência da fiação elétrica.

No total, 33 bombeiros militares e 12 viaturas foram mobilizados para combater o incêndio, segundo o Tenente Coronel Naum Maurício, que você ouve no áudio acima 🔈.

A proprietária estava sozinha no momento do ocorrido, quando ouviu um barulho vindo de um dos quartos e presenciou o fogo saindo do ar-condicionado. Então, decidiu acionar as equipes da CBMCE.

Os moradores tiveram que evacuar todos os apartamentos pela escada de emergência.

Até o momento, nenhum apartamento vizinho foi atingido, mas o prédio ainda vai passar por perícias do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil antes da liberação.