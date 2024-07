Importunação sexual: mais de 100 denúncias foram registradas nos ônibus de Fortaleza em 2024 - TV Jangadeiro

Nos primeiros seis meses de 2024, foram registradas 111 denúncias de importunação sexual na plataforma Nina, ferramenta que registra as ocorrências no transporte público de Fortaleza. Ao todo, já foram 580 denúncias desde o lançamento da plataforma, em setembro de 2022.

Segundo dados da Empresa de Transporte Urbano da Capital (Etufor), 81% das ocorrências foram registradas pela própria vítima e 19% por testemunhas. 79% das vítimas são mulheres entre 19 e 29 anos.

Entre as principais ocorrências, encontram-se 235 atos de encoxar ou apalpar, além de 112 denúncias não descritas e 77 casos de intimidação. Embora a ferramenta tenha se popularizado, a Etufor identificou que as denúncias anônimas não contêm informações o suficiente.

💬 “Cerca de 35% das denúncias são incompletas, impossibilitando o resguardo de imagens e a inclusão dessas linhas em ações de políticas públicas de combate à importunação sexual”, explica Rayana Mangueira, gestora da plataforma Nina 2.0 na Etufor.

Estas informações são importantes, pois com as denúncias, as imagens coletadas se tornam provas, caso a vítima prossiga com a investigação junto à Delegacia.

COMO DENUNCIAR?

A ferramenta Nina 2.0 foi lançada em setembro de 2022 pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Etufor, em parceria com a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para Mulheres, vinculada à Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS), e a startup Nina.

Para fazer uma denúncia, as pessoas podem se cadastrar na ferramenta através do WhatsApp (85 93300 7001) e devem fornecer o máximo de informações possível sobre o incidente, incluindo o número do veículo, horário, linha, local e referências sobre vestimentas e características para facilitar a identificação do agressor.

A denúncia na Nina 2.0 não substitui a formalização do registro de Boletim de Ocorrência (BO) junto à polícia, para a identificação e aplicação da Lei da Importunação Sexual, em vigor desde 2018.