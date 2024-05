Igreja tem "papel vital" na sociedade brasileira, diz Lula em carta à Marcha para Jesus - TV Jangadeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou uma carta lida nesta quinta-feira (30) na Marcha para Jesus, evento evangélico promovido em São Paulo. O texto reverência a igreja e sua importância na sociedade.

“Temos o compromisso profundo, com todos os brasileiros, de construir um país mais justo e inclusivo. As ações do meu governo são desenvolvidas a partir dessa premissa e buscam promover uma vida digna à família brasileira”, afirmou Lula no texto.

O documento foi entregue por Jorge Messias, advogado-geral da União enviado por Lula para comparecer ao evento em seu lugar.

“E a Igreja desempenha um papel vital nesse compromisso, que se reflete na sua ação social e no suporte espiritual de seus fiéis. Por isso, acredito que, juntos, podemos fazer muito mais pelo bem-estar, a paz e a harmonia de nosso povo”, completou o presidente.

A grande preferência do público evangélico pelos adversários do presidente tem feito Lula buscar uma aproximação, enfatizando a necessidade da esquerda e o governo a criar pontes de diálogo com as denominações religiosas cristãs.

A Marcha para Jesus começou às 10h em frente à estação Luz do Metrô e seguiu até a Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB), próximo ao Campo de Marte, na Zona Norte. Milhares de pessoas participaram do evento. Em 2009, o presidente Lula sancionou a lei que criou o Dia Nacional da Marcha para Jesus.