IDT oferta mais de 2,3 mil vagas de emprego em 89 áreas de trabalho - TV Jangadeiro

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) está ofertando 2.391 oportunidades de trabalho em suas unidades de atendimento em todo o Ceará. Dessas, 310 são destinadas a pessoas com deficiência (PCDs).

Para participar das seleções, os candidatos devem agendar atendimento, por meio do portal www.idt.org.br.

Em caso de opção pelas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema IDT/SINE devem agendar o seu atendimento por meio do site: www.sps.ce.gov.br/sistemas/vapt-vupt.

Os candidatos têm 89 opções de áreas de trabalho. Para as pessoas com deficiência, são ofertadas 16 áreas. A relação de vagas é atualizada duas vezes ao dia, às 11h30 e 16h30, no portal do IDT.