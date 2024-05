Idoso é resgatado após cair em canal no Conjunto Ceará - TV Jangadeiro

Um idoso foi resgatado na manhã deste domingo (26), por volta das 6h30min, após cair em um canal do Conjunto Ceará II, em Fortaleza. Ele teria caído enquanto coletava latas e não conseguia sair por conta própria.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militares do Ceará, uma pessoa que presenciou a cena solicitou o resgate com urgência, temendo que a correnteza levasse a vítima.

De acordo com o tenente Robério César Pinto de Menezes, “a vítima se encontrava caída no leito do canal, consciente e orientada. Ela foi colocada em uma maca, imobilizada e, utilizando o corpo de uma escada, içada até a ambulância”.

Os bombeiros no local realizaram o resgate e prestaram atendimento pré-hospitalar ao idoso. Uma viatura da Polícia Militar também auxiliou na ocorrência.

Após os procedimentos, a vítima, juntamente com um familiar que chegou ao local, foi encaminhada para avaliação em um hospital de trauma.

(Vídeo: Reprodução)