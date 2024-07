Hospital tem atendimento oncológico para 20 municípios cearenses

O Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, inaugurou nesta segunda-feira (15) seu novo serviço especializado em oncologia. A unidade, que atende cerca de 631 mil habitantes, está preparada para oferecer cuidados a pessoas com câncer de pelo menos 20 municípios do Sertão Central do Ceará.

Os municípios abrangidos são: Boa Viagem, Canindé, Caridade, Itatira, Madalena, Paramoti, Banabuiú, Choró, Ibaretama, Ibicuitinga, Milhã, Pedra Branca, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu, Solonópole, Aiuaba, Arneiroz, Parambu e Tauá.

O Hospital Regional do Sertão Central agora dispõe de serviços que incluem oncologia clínica, ambulatorial e hospitalar, além de hormonioterapia, quimioterapia e cirurgias oncológicas. O objetivo é aliviar a demanda dos hospitais de Fortaleza e proporcionar maior comodidade à população do interior.

Este é o segundo Hospital Regional do Ceará a oferecer serviços oncológicos. Em 2023, o Hospital Regional Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte, também recebeu o serviço de oncologia e atualmente beneficia cearenses de 40 municípios.

“Cumprindo o compromisso de implantar o Plano Estadual de Atenção à Oncologia no interior do estado, entrego esta unidade, que oferecerá assistência especializada para os 20 municípios do Sertão Central”, escreveu o Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), em suas redes sociais.

Além dos serviços oncológicos, o HRSC também oferta atendimento de alta complexidade, incluindo casos de Acidente Vascular Cerebral (AVC), cirurgia geral, traumatologia, clínica médica e terapia intensiva.

(Foto: Governo do Ceará)