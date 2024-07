Hospital realiza mutirão com 120 atendimentos gratuitos para prevenir câncer de cabeça e pescoço - TV Jangadeiro

O Centro de Oncologia Crio, em Fortaleza, realiza um mutirão gratuito com 120 vagas para atendimentos que vão atuar na prevenção do câncer de cabeça e pescoço. O evento será realizado no sábado (27), das 8h às 12h, por ordem de chegada.

Para participar da 9° edição do “Mutirão Julho Verde: cabeça e pescoço” é preciso preencher o formulário disponível aqui: https://encurtador.com.br/bQ6ir. De acordo com a instituição, a prioridade será selecionar pessoas que apresentam um perfil de maior predisposição à doença. Os pacientes selecionados serão contatados.

Em caso de dúvidas, o número de atendimento é (85) 3521-1526, (85) 3521-1530 ou por meio do WhatsApp (85) 3521-1515.