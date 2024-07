Homicídios recuam em junho, mas eleições aumentam pressão sobre elmano - TV Jangadeiro

Por Ricardo Moura

No primeiro mês à frente do cargo, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, delegado federal Roberto Sá, conseguiu estancar a sangria dos números da violência letal no Ceará, que só aumentavam.

Os assassinatos diminuíram em junho de 2024 na comparação com maio de 2024: foram 259 crimes violentos letais intencionais (CVLIs) contra 316. No entanto, os números de junho ainda se mantiveram elevados em relação a junho do ano passado, que registrou 211 CVLIs.

Além disso, nos primeiros seis meses do ano, 2024 já contabiliza 1.714 homicídios, um crescimento de 23,5% em relação ao primeiro semestre de 2023. Se essa tendência de alta não for revertida a tempo, 2024 será o ano mais violento desde 2020, no auge da pandemia do Coronavírus.

O forte investimento em operações policiais e a intensa mobilização das forças de segurança permitiram a realização de diversas prisões e apreensões de armas de fogo no Estado, diminuindo a pressão da opinião pública sobre o governador Elmano de Freitas (PT).

Resta saber se essa redução da violência letal será sustentável, ou seja, se ela permanecerá, pelo menos, até o fim deste ano. Para tanto, todo o esforço feito até o momento deverá ser mantido, o que exigirá das tropas uma motivação elevada e, da gestão, habilidade em identificar e atuar sobre os gargalos do setor.

O calendário das eleições municipais colocará a pasta da segurança pública sob uma lupa bastante rigorosa. Os municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) sofrem há anos com o crescimento da violência em decorrência da expansão urbana desordenada.

Por causa disso, o Governo do Estado deverá ser alvo de críticas em diversas frentes, sendo cobrado até mesmo internamente. As chances dos candidatos apoiados pelo Palácio da Abolição serem eleitos ou reeleitos passam também pela resposta que será dada pelo poder público à questão da criminalidade.

▫️ Ricardo Moura é jornalista e sociólogo. Editor do Blog Escrivaninha (@blogescrivaninha), especializado em Segurança Pública.