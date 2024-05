Homem vítima de AVC e sem identificação reencontra familiares

Carlos Antonio Gomes, de 53 anos, deu entrada na emergência do Hospital Regional do Cariri (HRC) em Juazeiro do Norte, em 3 abril deste ano, após ser socorrido no município de Barro, no Ceará, devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Sem acompanhante e documentos de identificação, e ainda incapaz de falar devido às sequelas do AVC, o processo de localizar seus familiares era difícil.

A equipe do Serviço Social do HRC foi então em busca de identificar o paciente e localizar sua família. Após tentativas sem sucesso com as secretarias de Saúde e de Proteção Social de Barro, a Perícia Forense do Ceará foi acionada para coletar as impressões digitais de Carlos, mas não havia correspondência em seus bancos de dados.

Com a melhora do estado clínico de Carlos, ele passou a se comunicar por meio de gestos, expressando afirmações e negações com as mãos. A equipe então começou a interagir para descobrir seu nome, e após várias tentativas, ele confirmou ser chamado Carlos. Da mesma forma, ao mencionar Cajazeiras, na Paraíba, ele sinalizou positivamente.

Com essa pista, o Serviço Social entrou em contato com instituições de assistência social e saúde em Cajazeiras e enviou as impressões digitais para o Instituto de Polícia Científica da Paraíba. Foi assim que identificaram Carlos como residente de Marizópolis (PB), a 155 km de Juazeiro do Norte, e entraram em contato com os órgãos públicos daquele município.

Após 48 dias de internação, no dia 21 de maio, a mãe de Carlos, Olindrina Gomes, e sua tia, Maria Auxiliadora Gomes, chegaram ao hospital para levá-lo para casa. Elas relataram que não tinham notícias dele há cerca de quatro meses, desde que saiu de Marizópolis em busca de trabalho em Coremas, na Paraíba.

“Agora estou muito feliz, aliviada. Agradeço muito a todos que cuidaram tão bem dele aqui”, disse a mãe emocionada.

(Foto: Governo do Ceará)