Homem vandaliza estátua de Padre Cícero com pedra e é preso

Uma estátua de Padre Cícero foi vandalizada por um homem na noite de segunda-feira (20), em Caririaçu, na Região do Cariri do Ceará. A imagem está localizada próxima à Paróquia de São Pedro, no bairro Centro.

Uma testemunha registrou o momento em que o homem usa uma pedra grande para desferir quatro golpes na cabeça da estátua, antes de deixar o local.

A população que presenciou o vandalismo chamou a Guarda Municipal, que identificou e capturou o suspeito. O homem foi detido e levado para a Delegacia Municipal de Caririaçu, onde prestou depoimento sobre o crime de vandalismo.

Ele deve responder pelo crime de dano ao patrimônio público. De acordo com o Código Penal Brasileiro, no artigo 163, danificar patrimônio público é crime e pode resultar em pena de seis meses a três anos de reclusão, além de multa.

O monumento foi inaugurado recentemente, no último dia 21 de março, em comemoração aos 180 anos de Padre Cícero. A Prefeitura de Caririaçu deve realizar a recuperação.

O prefeito de Caririaçu, Edmilson Leite (PSB), publicou uma nota sobre o caso em suas redes sociais. “Repudiamos esse ato de vandalismo, que não apenas causa prejuízos materiais, mas também fere os sentimentos e a identidade religiosa de nossa comunidade”, disse o prefeito.

(Vídeo: Reprodução)