Homem usa saco de lixo para se esconder e furtar hidrômetros

Moradores do bairro Luciano Cavalcante, em Fortaleza, reclamam de furtos a hidrômetros na região. Uma empresa localizada na Rua Francisco da Chagas Mendes foi vítima de dois furtos pela mesma pessoa em duas semanas.

As ações foram flagradas por câmeras de videomonitoramento. Na primeira, o homem aparece nas imagens para se esconder e furtar o equipamento de água. No outro furto, ele usa um guarda-chuva e furta o hidrômetro que estava recém-colocado.

Em nota, a Polícia Civil do Ceará informou que investiga os furtos e reforça a importância do boletim de ocorrência.

Já a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) disse que já realizou a substituição do hidrômetro. Em caso de furto, a vítima deve entrar em contato pela central de atendimento da companhia com a posse do boletim de ocorrência ou ir até uma loja para solicitar gratuitamente a substituição do equipamento.