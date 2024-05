Homem quebra vidros de carros e furta objetos em Itapipoca - TV Jangadeiro

Um homem, ainda não identificado, causou transtorno no bairro Fazendinha, em Itapipoca, Ceará, ao quebrar vidros e furtar objetos de carros estacionados na área. As câmeras de segurança capturaram o momento em que o suspeito fugia da cena do crime.

Pelo menos três veículos foram prejudicados durante o incidente. Segundo relatos de uma das vítimas, por volta das 5h da manhã deste domingo (26), o indivíduo utilizou pedras para danificar os vidros dos automóveis.

Até o momento, não há informações sobre quais itens foram levados durante o ocorrido.

Em nota enviada ao Jornal Jangadeiro, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Militar do Ceará foi acionada para verificar a denúncia de dano na região.

No entanto, até o momento da publicação desta matéria, nenhuma das vítimas registrou um Boletim de Ocorrência, o que dificulta para a Polícia Militar obter de mais informações sobre o crime. A Delegacia Regional de Itapipoca é responsável pela investigação dos casos na área.

(Vídeo: Reprodução)