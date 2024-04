Homem que tentou assaltar ônibus e caiu de viaduto com passageiro é indiciado por latrocínio - TV Jangadeiro

O homem que tentou assaltar um ônibus e caiu de um viaduto com um passageiro foi indiciado pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte). O acusado e a vítima estavam em confronto quando caíram do viaduto. O passageiro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso ocorreu na última segunda-feira (1), em Fortaleza.

O autor do crime, identificado como Carlos Eduardo Ferreira Moreira, está hospitalizado em estado grave, sem previsão de alta. Em audiência de custódia realizada na terça-feira (2), o acusado teve a prisão preventiva decretada. Carlos possui antecedentes criminais por roubo e já havia sido preso anteriormente.

Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) explicou que “recebida a alta hospitalar, o autuado deve ser apresentado em nova audiência de custódia, antes de ingressar no sistema prisional”.

RELEMBRE:

Carlos Eduardo Ferreira Moreira tentou assaltar um ônibus que trafegava no viaduto da avenida Aguanambi. O acusado chegou a esfaquear a vítima durante a ação criminosa. Quando a porta do coletivo foi aberta, os dois homens caíram uma altura de aproximadamente 13 metros.