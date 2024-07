Homem desaparece no mar após tentar salvar filho de afogamento no Ceará - TV Jangadeiro

Um homem desapareceu no mar após tentar salvar seu filho de um afogamento na Praia da Lagoinha, no município de Paraipaba, na tarde deste domingo (21). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), as buscas continuam nesta segunda-feira (22).

O homem estava se divertindo no mar com a criança quando o incidente ocorreu. O pai tentou ajudar seu filho, que conseguiu sair do mar por conta própria, mas o homem acabou sendo levado pela correnteza. Apesar dos esforços dos agentes, ele ainda não foi encontrado.

Equipes de salvamento aquático do Corpo de Bombeiros realizam buscas intensivas na área, utilizando moto aquática e fazendo varreduras na faixa de areia, com o apoio de um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

As buscas foram suspensas ao anoitecer e retomadas na manhã desta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros reforça a importância de seguir as orientações dos guarda-vidas e evitar entrar no mar em condições adversas.