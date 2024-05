Grupo de motociclistas faz 'rolezinho' em Fortaleza

Mais uma vez, dezenas de motociclistas percorreram ruas e avenidas de Fortaleza com a descarga do veículo adulterada para fazer barulho, na madrugada desse domingo(26). O ‘rolezinho’, como é conhecido, assustou e incomodou quem já dormia.

Moradores de bairros como Maraponga e Papicu relataram ter ouvido ou visto a circulação desses motociclistas.

De acordo com relatos enviados ao Jornal Jangadeiro, o grupo chegou a parar em frente ao Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), na Avenida Godofredo Maciel, e furtar cones do órgão. Em um perfil no Instagram, participantes publicaram foto com os equipamentos.

Sobre o caso, o Detran-CE informou que “está apurando o fato ocorrido com rigor, com apoio das imagens, inclusive de câmeras de segurança, para identificar os envolvidos e tomar as devidas providências”.

Já a Polícia Militar do Ceará afirmou que a prática dos denominados “rolezinhos” pode configurar infrações de trânsito e até crimes como a perturbação da ordem pública, direção perigosa, rachas, dentre outros.