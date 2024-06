Greve das universidades federais continua após governo e professores não entrarem em acordo - TV Jangadeiro

Após mais uma reunião sem sucesso entre o governo federal e os representantes sindicais dos professores das universidades federais, a greve segue em curso. No total, 54 instituições de ensino estão paralisadas, incluindo a Universidade Federal do Ceará (UFC), a Universidade Federal de Cariri (UFCA), a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e os Institutos Federais do Ceará (IFCEs).

As entidades que representam os professores consideraram que a proposta do governo permanece inalterada e, por isso, a rejeitaram. Após a reunião realizada nesta segunda-feira (3), o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) em Serviços Públicos afirmou que continuará as discussões, sem definir uma nova data para a próxima reunião.

“O governo informou que a negociação salarial com os docentes foi encerrada com o acordo assinado semana passada, mas permanece aberto para diálogo sobre pautas não-salariais em outras instâncias de governo”, informou o MGI a Agência Brasil.

As principais reivindicações, a recomposição do salário dos docentes em 3,69% em agosto de 2024; 9% em janeiro de 2025; e 5,16% em maio de 2026. Entretanto, até o momento, o governo federal prometeu reajuste salarial zero este ano, mas com aumentos de 13,3% a 31% até 2026, começando em 2025. As categorias que recebem menos terão os maiores aumentos. Já quem ganha mais terá menor reajuste.

O acordo firmado entre o governo federal e a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (Proifes) no dia 27 de maio foi anulado na semana passada pelo Juiz Edmilson da Silva Pimenta da 3ª Vara Federal de Sergipe.

As paralisações dos professores das universidades federais foram iniciadas no último dia 15 de abril. Enquanto a paralisação dos servidores técnico-administrativos começou no dia 18 de março.