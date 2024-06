Gracyanne Barbosa chora ao falar de Belo durante programa de Virginia Fonseca: "amor da minha vida" - TV Jangadeiro

A famosa foi uma das convidadas do Sabadou com Virginia que irá ao ar no próximo sábado (1º/6), no SBT. Durante a gravação, a musa fitness se emocionou ao falar sobre relacionamento com Belo. Apesar da separação, a modelo afirmou que o cantor é o “amor de sua vida”.“Independente de estarmos juntos ou separados, (Belo) sempre vai ser o amor da minha vida. É uma pessoa que admiro muito, que mudou a minha vida de todas as formas, me ensinou a importância do amor. Não só com ele, mas com as pessoas que vivem ao redor”, declarou.

Durante o programa, Gracyanne também falou sobre as especulações sobre a volta do relacionamento e sobre a possibilidade de tudo ser apenas uma grande jogada de “marketing”.“A partir do momento que cai na imprensa, surgem tantas mentiras, fica mais difícil de lidar. Por mais que surjam coisas que você sabe que são falsas… É tão pesado, você se sente exposta, tem que dar satisfação. Muitas vezes dou uma declaração, e ela é colocada completamente diferente do que eu disse. Esquecem que somos seres humanos, que machuca”, declarou.