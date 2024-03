Governo vai usar Inteligência Artificial para fazer "pente-fino" no Bolsa Família e no CadÚnico - TV Jangadeiro

O Governo Federal vai usar Inteligência Artificial para cortar o Bolsa Família e o Cadastro Único de pessoas que não precisam receber o benefício. O novo “pente-fino” foi anunciado pelo titular do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.

De acordo com a pasta, 2% das famílias cadastradas no programa social não se encaixam nos critérios para receber o benefício.

Antes, o Governo Federal usava o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que fornecia informações sobre emprego e renda dos beneficiários.

Desde o ano passado, mais de 3,7 milhões de Bolsas de Família foram canceladas por irregularidades, de acordo com análise feita pelo MDS.

“Isso mostra que estamos no caminho certo, mas ainda temos que aperfeiçoar nossos mecanismos. A fiscalização não é só para tirar os que não estão aptos, mas para garantir que os que precisam estão sendo incluídos”, afirma Wellington para a imprensa durante o lançamento da rede de fiscalização do Bolsa Família e CadÚnico.