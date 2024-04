Governo do Ceará propõe programa para pagar entrada de até R$ 20 mil na compra de imóveis do MCMV - TV Jangadeiro

O Governo do Ceará encaminhou à Assembleia Legislativa (Alece) um projeto de lei que prevê a criação do programa Entrada Habitação Ceará, que vai pagar entrada de até R$ 20 mil para a compra de imóveis do “Minha Casa, Minha Vida” (MCMV) estado.

A iniciativa vai beneficiar os cearenses com renda familiar mensal de até R$ 4.400, público contemplado nas faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal.

O texto foi assinado pelo governador Elmano de Freitas (PT), porém, para entrar em vigor, precisa ser aprovado pelos deputados estaduais.

“Se a pessoa pode pagar uma prestação da sua casa, mas não tem condições de pagar uma entrada, o Estado do Ceará vai pagar essa entrada”, comentou o político em publicação nas redes sociais.

Mais detalhes serão divulgados posteriormente. De acordo com o gestor estadual, o programa foi elaborado em conjunto com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon).