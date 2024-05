Governo do Ceará anuncia doação de 66 toneladas de alimentos e água para o Rio Grande do Sul - TV Jangadeiro

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), enviou uma mensagem à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) que autoriza o Estado a prestar ajuda humanitária às famílias afetadas pelas fortes enchentes no Rio Grande do Sul.

O documento foi assinado na noite desta terça-feira (7). O Ceará enviará 66 toneladas de alimentos, além de água potável.

“Não estamos medindo esforços para ajudar o povo gaúcho nesse momento difícil e doloroso”, disse o governador.

SITUAÇÃO

Até agora, o número de mortos subiu para 95 em uma das maiores tragédias do Rio Grande do Sul. As chuvas atingiram 401 dos 497 municípios do estado e há 131 desaparecidos, segundo o governo gaúcho. Cerca de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas diretamente pelas enchentes.

De acordo com a Defesa Civil do RS, há 48.799 desabrigados, em alojamentos cedidos pelo poder público, e 159.036 desalojados.

COMO AJUDAR

Os aeroportos regionais do Ceará estão recebendo doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. A campanha teve início nesta segunda-feira (6), nos terminais que contam com voos comerciais.

Podem ser doados alimentos não perecíveis, água e itens de higiene pessoal. Os pontos de coleta estão localizados em Canoa Quebrada, Crateús, Iguatu, Jericoacoara, São Benedito e Sobral.

Se você deseja realizar contribuições via Pix, o governo do Rio Grande do Sul ativou um canal de doações para a conta SOS Rio Grande do Sul.

A chave PIX / CNPJ: 92.958.800/0001-38.