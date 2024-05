Governo dar auxílio de R$ 5,1 mil para famílias afetadas por chuvas no Rio Grande do Sul - TV Jangadeiro

O Governo Federal anunciou um auxílio de R$ 5,1 mil para cada família diretamente afetada pela catástrofe climática no Rio Grande do Sul. O valor deve ser utilizado para repor equipamentos e outros bens perdidos pelos efeitos das fortes chuvas que atingiram o estado.

A oficialização aconteceu nesta quarta-feira (15), em evento com a presença do presidente Lula (PT) em São Leopoldo (RS). O anúncio foi feito pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. A estimativa é de que cerca de 240 mil famílias sejam beneficiadas, a partir de um investimento de R$ 1,2 bilhão.

A Defesa Civil Nacional, em parceria com a Defesa Civil Estadual, Municipal ou com a Secretaria de Assistência Social, vai informar as áreas atingidas com casas afetadas.

Segundo o ministro, a intenção é que a Caixa Econômica Federal adote parcerias com empresas de água, luz e telefonia do estado para garantir que todos os que têm direito efetivamente recebam o benefício. O pagamento da parcela única será feito via PIX para as contas dos beneficiários.

Também participaram do anúncio o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, o governador do estado, Eduardo Leite, ministros, prefeitos, parlamentares e representantes do Tribunal de Contas da União.