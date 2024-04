Governo apresenta plano de restauração do Cocó com orçamento inicial de R$ 500 mil - TV Jangadeiro

O plano de restauração do Parque Estadual do Cocó foi apresentado neste sábado (13). No encontro, foi divulgado um diagnóstico ambiental do último incêndio, ocorrido em janeiro deste ano, além das ações de restauração, que devem ser feitas para recuperar a área e evitar novos episódios.

A divulgação foi feita pela Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (SEMA) com a participação do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT). A primeira etapa do projeto tem um investimento de R$ 500 mil e a proposta de restaurar a maior parte da área com manguezal.

“Foi feito um trabalho por meio da SEMA, com o programa Cientista Chefe, a partir dos esforços de vários pesquisadores da universidade, com o objetivo de fazer um estudo da dinâmica do parque. Tempos atrás, em virtude das salinas, foram feitos muitos desvios de água e isso trouxe prejuízos para a fauna e a flora do Cocó. Portanto, vai ser feito todo um trabalho de recuperação dessas áreas”, disse o governador.

De acordo com Luís Ernesto Arruda Bezerra, cientista chefe do meio ambiente, será feito um estudo de hidrologia, que leva seis meses, além de acompanhamento da área do incêndio.

“A partir disso, a gente vai propor as ações que devem ser feitas, como plantio e transporte de bancos de sementes. Inicialmente, nós temos um ano de projeto garantido a partir de agora”, explicou.

Durante o evento, também foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a Sema e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará para qualificar e capacitar brigadistas do Programa Estadual de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate aos Incêndios Florestais (Previna).

A apresentação do Plano ocorreu durante o encerramento da Festa Anual das Árvores 2024, no Parque do Cocó, na área da Rua Padre Antônio Tomás. A temática da edição deste ano foi a “Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais”.