Glêdson Bezerra revela ter uma mágoa de Fernando Santana e diz que ele "não tem a cara de Juazeiro" - TV Jangadeiro

O prefeito Glêdson Bezerra (Podemos) revelou ter uma mágoa do pré-candidato a prefeito Fernando Santana (PT), com quem irá disputar a Prefeitura de Juazeiro do Norte nas eleições deste ano. Em entrevista à rádio Jangadeiro BandNews 101.7, nesta segunda-feira (3), o prefeito diz ter ficado surpreso com o nome do petista para o pleito, pois tinha um “compromisso político” com ele.

“Foi uma surpresa para o que eu projetei. Muitas pessoas já tinham me dito que eu não deveria confiar, mas confiei. Ele disse que estaria comigo para o projeto de reeleição, mas cinco dias depois da eleição, durante uma entrevista, quando questionado se ele poderia sair candidato a prefeito de Juazeiro, ele disse que era um soldado do partido. E como bom soldado, estava ali para cumprir qualquer missão que a ele fosse delegada. Aquilo me assustou”, relembra Glêdson.

De acordo com o prefeito, a candidatura de Fernando Santana lhe parece mais uma imposição, pois “não tem a cara de Juazeiro”.

“O candidato apresentado, deputado Fernando Santana, não tem a identidade suficiente com a cidade de Juazeiro do Norte para postular o cargo de prefeito. No mínimo, não seria o melhor momento. É como se fosse uma imposição. Rola muito nos bastidores a conversa de que tem toda uma pressão, tem a força do Governo do Estado e do ministro (da Educação) Camilo (Santana)”, explicou.

SEGURANÇA PÚBLICA

Assim como na capital, a Guarda Municipal de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, também terá porte de arma. Segundo Glêdson Bezerra, embora a segurança pública não seja “missão precípua” do Município, a cidade tem feito esses investimentos.

“Estamos em fase de armamento da nossa Guarda Municipal e já adquirimos pistolas 9mm. Os guardas municipais estão em fase final de curso de tiro e já passaram por um curso de capacitação, um dos mais exigentes que têm. Mas existe uma carência de distribuição permanente de recursos para que o Município possa fazer segurança pública”, destacou.