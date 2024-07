Gasolina e gás de cozinha vão ficar mais caros a partir desta terça-feira, anuncia Petrobras - TV Jangadeiro

A partir desta terça-feira (09), os preços da gasolina e do gás de cozinha vão ficar mais caros para as distribuidoras. O reajuste foi anunciado nesta segunda-feira (8) pela Petrobrás. O valor do diesel não sofreu alteração.

O preço do litro da gasolina subiu 7,1%, resultando em um aumento de R$ 0,20 para as distribuidoras. Já o gás de cozinha de 13 kg teve um acréscimo de R$ 3,10, o que representa uma alta de 9,8%.

Este é o primeiro reajuste do ano. O último ajuste realizado pela estatal foi em outubro de 2023, quando houve uma redução de R$ 2,18 no preço do litro da gasolina. O preço do gás de cozinha, por sua vez, não era alterado desde julho de 2023.

Desde o ano passado, a Petrobras deixou de seguir a política de paridade internacional (PPI), que ajustava os preços dos combustíveis com base nas variações do dólar e na cotação do petróleo no mercado internacional.

Em nota, a Petrobras afirmou que “desde a implementação da nova estratégia comercial, houve redução dos preços de venda para as distribuidoras tanto para a gasolina quanto para o gás de cozinha”.