» Suspenso pelo STJD, Marinho não enfrenta o Ceará no domingo (13)

O atacante Marinho está fora do Clássico-Rei do próximo domingo (13), pelo Campeonato Brasileiro. O camisa 11 tricolor foi punido com 2 partidas de suspensão por conta da expulsão na partida contra o Vasco da Gama, realizada no dia 17 de maio, na derrota por 3×0 para o time cruzmaltino, pela 6ª comissão disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Como Marinho já cumpriu a suspensão automática diante do Cruzeiro, o atacante terá que cumprir mais um jogo de suspensão, exatamente contra o Vovô.

O Fortaleza vai tentar um efeito suspensivo deste segundo jogo de punição, seja adiando o cumprimento da mesma ou a conversão da pena em multa para que Marinho possa atuar no Clássico-Rei.