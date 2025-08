» Renato Paiva lamenta empate fora de casa, mas elogia atitude do time

O Fortaleza empatou com o Corinthians em 1 a 1, pela 18ª rodada do Brasileirão. Mesmo fora de casa, o resultado foi amargo para um time que saiu na frente e segurou o resultado até os 48 do segundo tempo. Com o empate, o Tricolor do Pici segue no Z-4.

Em coletiva pós-jogo, o técnico Renato Paiva comentou sobre a melhora na entrega do time, comparando com a partida anterior contra o Grêmio:

“Em questões táticas, acho que fizemos condição de ganhar, como começamos, fizemos um jogo muito competente e nos foge estes três pontos por uma questão de detalhe. Elogio a postura da equipe, que entrou muito mal no último jogo com o Grêmio e foi aquilo que nós vimos. Hoje entrou de forma diferente, é isto que nós queremos, uma equipe mais completa e mais impositiva na entrada dos jogos”, declarou Paiva.

O técnico do Tricolor também destacou o gosto amargo de sofrer o gol ao final da partida:

“De fato, fica este gosto amargo, até pelo trabalho que os jogadores entenderam muito bem, o plano de jogo, as vulnerabilidades do Corinthians, as fortalezas do Corinthians, e, a partir daí, conseguiram ir gerindo o jogo. Em muitos momentos sem bola, mas é também importante saber sofrer. E fica este gosto amargo do gol sofrido no fim”, concluiu.

Sobre a partida:

O Tricolor saiu na frente logo aos cinco minutos de jogo, quando Breno Lopes aproveitou um passe caprichado de Matheus Pereira, passou da marcação e finalizou com categoria para abrir o placar.

O time comandado por Renato Paiva soube explorar os contra-ataques e contou com boa atuação defensiva na estreia do goleiro Vinícius Silvestre, que fez defesas importantes e se mostrou seguro durante toda a partida, para segurar a pressão corinthiana. Outros destaques foram Matheus Pereira e Lucas Sasha no meio de campo, que sustentaram a marcação e deram equilíbrio ao time.

O cenário do jogo parecia favorável para encaminhar a vitória do Fortaleza, que manteve a vantagem durante quase todo o jogo. Após as mudanças ofensivas promovidas por Dorival Júnior no Corinthians, Paiva reforçou o setor defensivo e tentou dar novo fôlego ao Fortaleza. Até que, aos 48 minutos do segundo tempo, após cruzamento de Matheuzinho e defesa de Vinícius em cabeçada de Yuri Alberto, a bola sobrou para Carrillo empatar o jogo. O detalhe doloroso para a torcida tricolor foi que Carrillo só não estava impedido porque Diogo Barbosa voltava lentamente da jogada, dando condição ao atacante corinthiano.