» Recuperação de Luiz Otávio terá duração de um ano; zagueiro está no oitavo mês de tratamento pós-cirurgia

O responsável pelo Centro de Saúde e Performance (CESP) do Ceará, André Martins, detalhou o processo de recuperação do zagueiro Luiz Otávio após nova cirurgia no joelho. De acordo com o profissional, esta nova etapa da reabilitação tende a ser “um pouco mais lenta”.

🗣️”Hoje ele está no oitavo mês, mas já fazendo trabalhos com campo, de preparação física e com bola, de forma controlada”, acrescentou.

A última partida de Luiz Otávio pelo Ceará foi a vitória por 1 a 0 contra a Ponte Preta, em 12 de outubro, pela Série B.