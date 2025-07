» Raphael Claus apitará o Clássico-Rei no retorno do Brasileirão

O árbitro paulista Raphael Claus (FIFA) vai apitar o Clássico-Rei pela 13ª rodada da Série A no próximo domingo (13), às 20h30, na Arena Castelão.

Confira o quadro completo:

🔸 Árbitro principal: Raphael Claus (SP)

🔸 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)

🔸 Quarto árbitro: Antonio Carlos Pequeno Frutuoso (AM)

🔸 VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

🔸 Assistentes do VAR: Johnny Barros de Oliveira (SC) e Michel Patrick Costa Guimarães (MG)