» Presidente João Paulo Silva admite busca por centroavante, mas alerta: “não vou trazer por trazer”

Em entrevista ao Futebolês da Jangadeiro BandNews FM nesta quarta-feira (2), o presidente do Ceará, João Paulo SIlva, comentou sobre a busca por mais um atacante nesta segunda janela de transferências, aberta a partir do próximo dia 10.

O dirigente confirmou o interesse em contratar para a posição, no entanto, revela o desejo de contar com alguém mais experiente.

João Paulo Silva afirmou que prefere dar oportunidade a Guilherme do que trazer outra aposta. No atual elenco, além de Pedro Raul e do jovem atacante, Aylon pode desempenhar a função de centroavante. Enquanto que Fernandinho, Pedro Henrique, Bruno Tubarão e Galeano são as opções mais utilizadas pelas pontas.