O Fortaleza perde para o Vasco e segue no Z-4 do Brasileirão

Com o domínio da partida, Tricolor desperdiça chances e vê o Vasco vencer por 2 a 0 na Arena Castelão

por Anna Letícia Matias - 16/10/2025 às 08:55

A situação do Fortaleza segue complicada na luta contra o rebaixamento. Jogando em casa, na Arena Castelão, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 pelo Vasco. O time começou melhor, pressionando e criando com Breno Lopes, mas não conseguiu converter as chances. Aos 38 minutos, o Vasco estava com um a menos, com a expulsão de Hugo Moura, mesmo assim, abriu o placar aos 49, com Rayan, após erro da defesa tricolor.

Na etapa final, o Fortaleza seguia dominando o jogo e criando muitas chances, mas esbarrou nas defesas consistentes do goleiro Léo Jardim. As mudanças ofensivas de Martín Palermo, com Deyverson e Moisés, não surtiram efeito. Aos 37 minutos, o ex-tricolor David ampliou para o Vasco, confirmando o resultado negativo para o Leão.

O Fortaleza permanece na 18ª colocação, com 24 pontos, a sete do primeiro time fora da zona, o Santos. No sábado (18), o time encara o Cruzeiro, às 21h, no Mineirão, pela 29ª rodada.

