No Maracanã, Fortaleza perde mais uma e segue na zona de rebaixamento da Série A

por flavia - 16/08/2025 às 18:45

No Maracanã, o Fortaleza perdeu para o Fluminense por 2 a 1 e chegou ao quinto jogo consecutivo sem vitória. Com o resultado, o Leão segue na zona de rebaixamento da Série A, com 15 pontos.

Cano e Canobbio marcaram os gols da vitória carioca. Breno Lopes descontou para o Leão.

A delegação tricolor segue direto do Rio para Buenos Aires, onde enfrenta o Vélez no jogo decisivo das oitavas de final da Libertadores na próxima terça-feira (19).

