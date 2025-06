O meia paraguaio Recalde e o atacante Martínez não participarão da reapresentação do elenco do Ceará na tarde desta segunda-feira (23), após 13 dias de férias.

Os atletas estão negociando suas saídas do clube e não permanecerão no Vovô para o restante da temporada. De acordo com o repórter Danilo Queiroz, no Futebolês da TV, Recalde não está mais residindo na capital cearense.