» Mundial de clubes e a “necessidade de aprovação”

CAIO NO ASSUNTO!

Desde o início do mundial de clubes, as pautas giram em torno do que os europeus pensam da competição. Levam a sério? As torcidas estão empolgadas? Os jogadores estão motivados? O debate aumentou após as boas atuações dos brasileiros, principalmente nas vitórias do Botafogo sobre o PSG e do Flamengo em cima do Chelsea.

A discussão acaba esbarrando num tema inútil. De um lado, os europeus com um certo desdém, os sul-americanos revoltados com esse suposto desinteresse. Como se para poder curtir uma vitória, precisaria de que os adversários estivessem abalados com o resultado. Não precisa. O brasileiro precisa aproveitar o mundial independente se os rivais do velho continente, em teoria, não se preocupam tanto assim com o torneio.

Dificilmente a Champions League deixará de ser o grande objetivo de um clube europeu. O eurocentrismo dita as regras por lá, além de toda a tradição do torneio. Mas isso, em nada, diminui o, até agora bom desempenho dos times brasileiros. Mas é preciso entender que existe um cultura de mais de 60 anos, contra um novo campeonato, ainda em sua primeira edição.

Invés de se preocupar com a opinião europeia, vamos curtir o campeonato. Que tem trazido bons jogos, boas surpresas. Momentos que ficarão na retina do torcedor de futebol. Independente se tem ou não algum inglês em um pub assistindo o jogo.

Caio Costa