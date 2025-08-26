» Lucca, ex-Internacional, é mais um reforço do Ceará

Jangadeiro FM
O atacante desembarcou na capital no último domingo (24)
por Anna Letícia Matias - 26/08/2025 às 08:15
O atacante Lucca, de 22 anos, é o 5º reforço do Vovô na atual janela de transferências. O jogador desembarcou em Fortaleza no último domingo (24) e se reapresenta ao clube junto com o elenco nesta terça-feira (26), no CT de Porangabuçu. Natural da capital cearense, Lucca foi adquirido em definitivo pelo Ceará, com contrato até 2027.
O atacante chega do Internacional, onde teve poucas oportunidades nesta temporada: foram 12 partidas e nenhuma participação direta em gols. Ainda assim, a diretoria alvinegra aposta no potencial do centroavante, que foi destaque na base colorada pelo poder de finalização e boa criação ofensiva.
Pelo contrato, o clube passa a deter 45% dos direitos econômicos do jogador, que chega para ser opção reserva de Pedro Raul no comando de ataque.
Com 71 jogos pelo time profissional do Inter, Lucca soma três gols e quatro assistências. O anúncio oficial, com todos os detalhes da negociação, deve ser feito nos próximos dias.
