» Hércules e o “ecossistema” do futebol

CAIO COSTA

Aos olhos do grande público, Hércules surgiu como um raio. De total desconhecido a titular de um Fortaleza que disputava pela primeira vez uma Copa Libertadores. Qualidade, personalidade e talento tudo reunido em um só jogador, até então um desconhecido.

Só que até ali, o volante já tinha dado seus primeiros chutes por Tiradentes e Atlético Cearense, neste já atuando profissionalmente. Longe do radar dos principais campeonatos, foi, talvez, a maior captação do Fortaleza na década. Encontrar talento nesse contexto, em que os grandes clubes trabalham os atletas muitas vezes quase que como um produto tipo exportação em produção industrial é ainda mais difícil.

Hércules, e aqui cabe nomes como Erick Pulga, que também saiu do Atlético Cearense, e até mesmo David Ricardo, que passou pelo Fluminense-PI antes de desembarcar no Ceará, mostram que os clubes menores ainda são importantes dentro do “ecossistema do futebol”. Sem eles? Onde esses garotos poderiam surgir caso não fossem descobertos pelos grandes antes de serem dados como, “velhos demais”?

Voltando à Hércules, o gol contra a Inter de Milão vale muito. Pela classificação, pelo histórico dele, que já tinha marcado o gol que deu ao Fortaleza a sua primeira vitória em Libertadores e até mesmo para os garotos que seguem tentando, em clubes menores, uma chance de encontrar um lugar ao sol.