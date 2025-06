» Fortaleza tem negociações avançadas por volante Jalil Elias; interesse por Rodrigo Herrera perde força

O Fortaleza segue atento ao mercado e busca a contratação de um volante. Ao Futebolês, o diretor de futebol Sérgio Papelin já havia confirmado o interesse em reforçar a posição.

O nome da vez é Jalil Elias, de 29 anos, atualmente no Johor FC, da Malásia. Naturalizado sírio, o jogador é um pedido direto do técnico Juan Pablo Vojvoda, com quem trabalhou em 2017, no Newell’s Old Boys, por quatro partidas. O tretinador chegou a entrar em contato pessoalmente com o atleta. A informação do contato foi divulgada pelo jornalista Juscelino Filho, do Ge.

No atual momento, Elias e Johor FC vivem um litígio, por isso, o jogador não atuou em nenhuma partida na temporada 2025. As negociações com o Leão estão em andamento e caminham para um desfecho positivo.

📌 Herrera esteve na mira

Outro nome cogitado foi o de Rodrigo Herrera, volante do Platense. Apesar do interesse do jogador em defender o Fortaleza, a negociação não evoluiu com a diretoria do clube argentino. O nome ainda não está totalmente descartado, mas o negócio é considerado difícil nos bastidores.

📌 Apenas um será contratado

Neste momento, a diretoria tricolor busca apenas um reforço para a posição. Caso feche com Elias, o clube deve encerrar as investidas por outro volante.