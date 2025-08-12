» Fortaleza recebe o Vélez para jogo da Libertadore na Arena Castelão

Fortaleza recebe o Vélez para jogo da Libertadore na Arena Castelão

A partida acontece às 19h00 e marca o jogo de ida das oitavas de final

por Anna Letícia Matias - 12/08/2025 às 08:27

Foto: Samuel Andrade / Futebolês

Nesta segunda-feira (12), o Fortaleza entra em campo pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, enfrentando o Vélez Sarsfield-ARG, às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão.

Segundo a última parcial divulgada pelo clube tricolor, mais de 30 mil torcedores já foram confirmados. O Fortaleza busca virar a chave após ser goleado por 5 a 0 pelo Botafogo, no último sábado, pelo Brasileirão. Com a derrota, o time continua na zona de rebaixamento da competição.

O Vélez não passa por um cenário muito diferente. Também sem vencer nos últimos três jogos do Campeonato Argentino, vem de derrota por 1 a 0 para o San Lorenzo. Ainda assim, os argentinos avançaram como líderes do Grupo H, com 11 pontos, enquanto o Fortaleza foi o segundo colocado do Grupo E, com 8 pontos.

Este será o primeiro encontro entre Fortaleza e Vélez na história. O Leão do Pici tem histórico positivo contra clubes argentinos em torneios continentais, já enfrentando times como Boca Juniors, River Plate e Racing.

Entre os desfalques, o Fortaleza não contará com nomes importantes como Matheus Pereira, Moisés e João Ricardo, todos lesionados. No lado argentino, o técnico Guillermo Barros Schelotto também terá baixas, incluindo o atacante Michael Santos.

Se vencer, o Fortaleza encaminha uma classificação inédita às quartas de final da Libertadores.

