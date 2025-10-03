» Fortaleza perde para o São Paulo em casa e aumenta chances de rebaixamento

Fortaleza perde para o São Paulo em casa e aumenta chances de rebaixamento

O próximo desafio do Leão é contra o Juventude, fora de casa

por Anna Letícia Matias - 03/10/2025 às 10:25

Foto: Samuel Andrade/Futebolês

O Fortaleza foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (2), na Arena Castelão. Tapia e Luciano marcaram os gols da partida para o Tricolor paulista. O resultado manteve o Leão na 19ª colocação, e as chances de rebaixamento, que antes eram 74%, subiram para 83%.

Primeiro tempo

O jogo começou equilibrado, mas erros individuais custaram caro ao Fortaleza. Após falha de Brítez, Tapia aproveitou cruzamento e abriu o placar para o São Paulo, aos 12 minutos.

Pouco depois, Rigoni foi expulso por falta dura em Deyverson, deixando o time paulista com um a menos. Mesmo com a vantagem numérica, o Fortaleza não conseguiu transformar a posse de bola em chances claras e saiu vaiado para o intervalo.

Segundo tempo

Com mudanças ofensivas, o Leão dominou o segundo tempo, ocupando mais o campo adversário, mas pecou em finalizações ruins e pouca criatividade. Pochettino, Diogo Barbosa e Breno Lopes até tentaram, mas pararam em Rafael ou mandaram para fora. No fim, Marinho deixou a bola escapar no meio-campo e, em contra-ataque veloz, Luciano ampliou, decretando a vitória paulista.

Próximo compromisso

O Fortaleza visita o Juventude no domingo (5), às 18h30, no Alfredo Jaconi, pela 27ª rodada do Brasileirão.

