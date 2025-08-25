» Fortaleza perde para o Mirassol em casa e e segue no Z4

Na noite deste domingo (24), o Fortaleza manteve a sequência ruim no Campeonato Brasileiro ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Mirassol, na Arena Castelão, pela 21ª rodada da Série A. O único gol da partida foi marcado por Edson Carioca ainda no primeiro tempo, após uma jogada individual que deixou a defesa tricolor no chão.

O Leão do Pici vive um momento delicado, na vice-lanterna do campeonato, com apenas 15 pontos em 20 jogos, acumula sete partidas sem vencer e tem a segunda pior defesa da competição, com 32 gols sofridos.

Mesmo com a posse de bola e o apoio da torcida, o Fortaleza mostrou pouca efetividade ofensiva. Teve a chance de empatar com um pênalti sofrido por Allanzinho, mas Bareiro desperdiçou a cobrança e também o rebote. Outro possível pênalti foi anulado após revisão no VAR.

Desfalcado por suspensões, lesões e afastamentos, o Tricolor foi a campo com improvisações e uma formação pouco utilizada. No segundo tempo, as substituições pouco surtiram efeito, e o Mirassol continuou oferecendo mais perigo nos contra-ataques.

A derrota aumenta o ambiente de crise no clube, que foi eliminado recentemente da Libertadores e encara dias de protestos da torcida. Ao final do jogo, vaias e gritos de protesto tomaram conta da Arena Castelão.

O próximo desafio do Fortaleza é contra o Internacional, no domingo (31), lá no Beira-Rio.