» Fortaleza leva goleada do Botafogo no Brasileirão

Com o resultado negativo, a equipe tricolor segue na zona de rebaixamento
por Anna Letícia Matias - 11/08/2025 às 08:48
No último sábado (9), o Fortaleza perdeu por 5 a 0 contra o Botafogo-RJ, na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Brasileirão. A derrota firma a crise que o clube atravessa na temporada.
Logo aos cinco minutos de jogo, Gustavo Mancha foi expulso por lance de falta em Danilo, deixando o Tricolor com um a menos desde o início. A desvantagem logo se transformou em domínio do Botafogo, que abriu o placar aos 14 minutos com Marçal, aproveitando o passe de Alex Telles na cobrança de falta e cabeceando na rede.
Ainda no primeiro tempo, Arthur Cabral ampliou o placar após jogada de Montoro, colocando o Alvinegro em situação confortável antes do intervalo.
No segundo tempo, Marçal marcou novamente e David Ricardo fez o quarto. Nos últimos minutos de jogo, Matheus Martins fechou a conta.
Com o resultado, o Fortaleza segue na 18ª posição, com apenas 15 pontos em 18 jogos. Para chegar aos 45 pontos e escapar do rebaixamento, o time precisa vencer ao menos 10 das 20 partidas restantes.
O próximo desafio do Leão é na terça-feira (12), diante do Vélez Sarsfield, pela Libertadores, na Arena Castelão.
