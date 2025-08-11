» Fortaleza leva goleada do Botafogo no Brasileirão

No último sábado (9), o Fortaleza perdeu por 5 a 0 contra o Botafogo-RJ, na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Brasileirão. A derrota firma a crise que o clube atravessa na temporada.

Logo aos cinco minutos de jogo, Gustavo Mancha foi expulso por lance de falta em Danilo, deixando o Tricolor com um a menos desde o início. A desvantagem logo se transformou em domínio do Botafogo, que abriu o placar aos 14 minutos com Marçal, aproveitando o passe de Alex Telles na cobrança de falta e cabeceando na rede.

Ainda no primeiro tempo, Arthur Cabral ampliou o placar após jogada de Montoro, colocando o Alvinegro em situação confortável antes do intervalo.

No segundo tempo, Marçal marcou novamente e David Ricardo fez o quarto. Nos últimos minutos de jogo, Matheus Martins fechou a conta.

Com o resultado, o Fortaleza segue na 18ª posição, com apenas 15 pontos em 18 jogos. Para chegar aos 45 pontos e escapar do rebaixamento, o time precisa vencer ao menos 10 das 20 partidas restantes.

O próximo desafio do Leão é na terça-feira (12), diante do Vélez Sarsfield, pela Libertadores, na Arena Castelão.