» Fortaleza fecha a contratação do atacante paraguaio Adam Bareiro

O Fortaleza acertou a contratação do atacante paraguaio Adam Bareiro, que estava no Al-Rayann, do Catar, mas que pertence ao River Plate-ARG.

Segundo informação do jornalista argentino César Luís Merlo, confirmada pelo Futebolês, o Leão investiu 1,8 milhões de dólares em 70% dos direitos econômicos do centroavante de 28 anos.

Bareiro é o segundo reforço do Tricolor para o ataque visando a sequência da temporada. Antes, o ponta argentino José Herrera já havia sido anunciado pelo clube.