» Fortaleza empata sem gols diante do Vélez pela Libertadores

Nesta terça-feira (12), o Fortaleza ficou no empate por 0 a 0 com o Vélez Sarsfield, na Arena Castelão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Com o resultado, a vaga para as quartas segue toda em aberto e será decidida na próxima terça (19), às 19h (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. Caso o próximo confronto também termine empatado, a classificação será definida nos pênaltis.

A partida foi marcada por um equilíbrio negativo entre as equipes, com baixo nível técnico e poucas chances claras de gol. O Fortaleza, dessa vez, não contou com um estádio cheio e teve dificuldade em impor seu ritmo, demonstrando falta de criatividade ofensiva. O goleiro Helton Leite, em sua estreia, foi um destaque do time, com defesas importantes.

Na última etapa, o Tricolor até melhorou, impôs mais pressão, mas pecou nas finalizações. Já o Vélez priorizou fechar a defesa e administrar o empate.

O jogo ainda teve a expulsão de Rossetto, depois de receber o segundo amarelo, aos 41 minutos da etapa final, somando mais um desfalque para o Tricolor no jogo da volta.

Antes do confronto decisivo na Argentina, o Fortaleza enfrenta o Fluminense no sábado (16), às 16h (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã.