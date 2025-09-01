» Fortaleza é superado pelo Internacional e aumenta crise na Série A

Jangadeiro FM
BandNews FM
O confronto aconteceu no Beira-Rio e foi válido pela 22ª rodada do Brasileirão
por Anna Letícia Matias - 01/09/2025 às 08:30
O Fortaleza foi derrotado pelo Internacional por 2 a 1 neste domingo (31), no Estádio Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de mostrar eficiência ofensiva no primeiro tempo, o Tricolor não conseguiu segurar o resultado. Alan Patrick e Vitinho marcaram para o Colorado, enquanto Lucca Prior fez o gol do Leão.
O Internacional começou o jogo pressionando e, logo nos minutos iniciais, assustou o Fortaleza com jogadas pelas laterais. Aos 20 minutos, Brítez cometeu pênalti em Carbonero, e Alan Patrick converteu para abrir o placar.
Apesar de poucas finalizações eficientes, o Fortaleza conseguiu empatar aos 30 minutos. Bruno Pacheco cruzou para Lucca Prior, que cabeceou firme e marcou. O gol deu novo ânimo ao time.
A etapa final não começou bem para o Fortaleza. Aos cinco minutos, após rebote dentro da área, Vitinho apareceu livre para finalizar e colocar o Internacional novamente em vantagem.
O Fortaleza tentou reagir, mas esbarrou em suas próprias limitações. A equipe se manteve competitiva em campo, disputando espaço e buscando o empate, mas faltou organização.
Helton Leite ainda fez boas defesas, mas o time não voltou a ameaçar com o sistema ofensivo. A falta de criatividade, somada a falhas defensivas, contribuiu para mais uma derrota.
Com o resultado, o Fortaleza chegou a seis jogos sem vencer na Série A e segue no Z-4. O técnico Renato Paiva terá a pausa da Data Fifa (de 1º a 9 de setembro) para corrigir problemas e tentar entrosar os novos reforços.
O Fortaleza volta a campo no sábado (13), contra o Vitória, em jogo válido pela 23ª rodada da Série A. O confronto será disputado na Arena Castelão, às 16h (horário de Brasília).
Jangadeiro FM
BandNews FM