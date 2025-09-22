» Fortaleza é goleado pelo Palmeiras no Allianz e segue na zona de rebaixamento

Jangadeiro FM

BandNews FM

TV Jangadeiro

TV - SEGUNDA A SEXTA

11h00

FM - SEGUNDA A SEXTA

17h às 18h

Fortaleza é goleado pelo Palmeiras no Allianz e segue na zona de rebaixamento

O próximo desafio é sábado, contra o Sport, na Arena Castelão

por Anna Letícia Matias - 22/09/2025 às 09:13

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Na tarde do último sábado (20), o Fortaleza enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Brasileirão. Apesar de um bom primeiro tempo, o Tricolor do Pici acabou derrotado por 4 a 1 e continua na parte de baixo da tabela.

O Verdão marcou com Raphael Veiga, Sosa e Andreas Pereira (duas vezes). Lucas Crispim fez o gol do Leão, que segue ocupando a 19ª posição na Série A, com 18 pontos em 23 partidas.

Primeiro tempo:

Logo aos 6 minutos, Lucas Sasha cometeu pênalti em Facundo Torres. Após revisão do VAR, a penalidade foi confirmada, e Raphael Veiga aproveitou com uma cobrança firme, abrindo o placar para o Palmeiras.

Mesmo em desvantagem, o Fortaleza manteve uma postura firme e passou a equilibrar o jogo. A recompensa veio aos 22 minutos: após três tentativas de chute, Lucas Crispim aproveitou a sobra dentro da área e empatou o placar.

O Leão ainda teve chance de virar com Breno Lopes, que saiu cara a cara com o goleiro Weverton, mas parou na defesa do arqueiro palmeirense. O placar seguiu 1 a 1 até o intervalo.

Segundo tempo:

Na volta do intervalo, o Fortaleza não conseguiu manter o bom ritmo. Já o Palmeiras voltou mais agressivo e passou a dominar completamente a partida. Aos 11 minutos, Ramón Sosa aproveitou falha na defesa e marcou o segundo do Alviverde.

Aos 36, Andreas Pereira acertou um belo chute de fora da área e ampliou. Pouco depois, o meia apareceu novamente e fez o quarto, marcando a goleada.

O time comandado por Martín Palermo agora se prepara para enfrentar o Sport, no próximo sábado (27), às 16h, na Arena Castelão, em confronto direto contra o rebaixamento pela 25ª rodada do Brasileirão.

Veja também

Ceará

Ceará vence o Coritiba e entra no G4 da Série B
Ceará

Recuperação de Luiz Otávio terá duração de um ano; zagueiro está no oitavo mês de tratamento pós-cirurgia
Ceará

Ceará empata com o CRB pela Série B e amarga sétimo jogo sem vitória na temporada

Últimas notícias

Ceará

Ceará vence o Coritiba e entra no G4 da Série B
Ceará

Recuperação de Luiz Otávio terá duração de um ano; zagueiro está no oitavo mês de tratamento pós-cirurgia
Ceará

Ceará empata com o CRB pela Série B e amarga sétimo jogo sem vitória na temporada
Ver mais

Jangadeiro FM

BandNews FM