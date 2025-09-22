» Fortaleza é goleado pelo Palmeiras no Allianz e segue na zona de rebaixamento

Jangadeiro FM
por Anna Letícia Matias - 22/09/2025 às 09:13
Na tarde do último sábado (20), o Fortaleza enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Brasileirão. Apesar de um bom primeiro tempo, o Tricolor do Pici acabou derrotado por 4 a 1 e continua na parte de baixo da tabela.
O Verdão marcou com Raphael Veiga, Sosa e Andreas Pereira (duas vezes). Lucas Crispim fez o gol do Leão, que segue ocupando a 19ª posição na Série A, com 18 pontos em 23 partidas.
Logo aos 6 minutos, Lucas Sasha cometeu pênalti em Facundo Torres. Após revisão do VAR, a penalidade foi confirmada, e Raphael Veiga aproveitou com uma cobrança firme, abrindo o placar para o Palmeiras.
Mesmo em desvantagem, o Fortaleza manteve uma postura firme e passou a equilibrar o jogo. A recompensa veio aos 22 minutos: após três tentativas de chute, Lucas Crispim aproveitou a sobra dentro da área e empatou o placar.
O Leão ainda teve chance de virar com Breno Lopes, que saiu cara a cara com o goleiro Weverton, mas parou na defesa do arqueiro palmeirense. O placar seguiu 1 a 1 até o intervalo.
Na volta do intervalo, o Fortaleza não conseguiu manter o bom ritmo. Já o Palmeiras voltou mais agressivo e passou a dominar completamente a partida. Aos 11 minutos, Ramón Sosa aproveitou falha na defesa e marcou o segundo do Alviverde.
Aos 36, Andreas Pereira acertou um belo chute de fora da área e ampliou. Pouco depois, o meia apareceu novamente e fez o quarto, marcando a goleada.
O time comandado por Martín Palermo agora se prepara para enfrentar o Sport, no próximo sábado (27), às 16h, na Arena Castelão, em confronto direto contra o rebaixamento pela 25ª rodada do Brasileirão.
