» Fortaleza é eliminado da Libertadores após derrota para o Vélez

Na noite desta terça-feira (19), o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 pelo Vélez Sarsfield, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, e se despediu da competição nas oitavas de final. Os gols da vitória argentina saíram ainda no primeiro tempo, com Carrizo e Galván.

O clima chuvoso não impediu a pressão do Vélez, que abriu o placar aos 7 minutos. O segundo veio após um erro de Deyverson, aproveitado por Galván. O Fortaleza até teve chances de reagir, com Lucca Prior acertando a trave no segundo tempo, mas, em um ritmo com pouca criatividade, não conseguiu balançar as redes.

Com o resultado, o Vélez avança às quartas de final e enfrentará o Racing. Já o Fortaleza foca agora no Campeonato Brasileiro, tentando superar a má fase na temporada. O próximo desafio é contra o Mirassol, no domingo (25), na Arena Castelão.

Apesar da eliminação, o Leão encerra sua participação na Libertadores com R$ 27,5 milhões em premiação.