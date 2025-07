» Fortaleza e a pausa do Mundial: a hora da virada?

FALA, MANSO!

A parada de quase 30 dias veio em boa hora para o Fortaleza. O time vinha em queda, eliminado na Copa do Brasil e dentro do Z-4 no Brasileirão. Agora, tenta transformar o intervalo em combustível para reagir na temporada.

Durante a pausa, Papelin retornou à gestão, Vojvoda foi mantido no comando e o elenco passou por reformulações. Saíram nomes como Titi, Pol, Felipe Jonatan e Pedro Augusto. Reforços estão em andamento, como Herrera e Jalil Elias. Foi um momento de reorganização silenciosa e necessária.

O intervalo serviu para descansar, refletir e unir. Durante o treino desta quinta (28), Vojvoda comentou: “estou bem, estou forte. noticie isso”, reforçando sua confiança no trabalho. Pikachu também reconheceu a necessidade de resgatar a intensidade do time. A pausa acalmou a pressão e deu espaço para ajustes.

A retomada será pesada: quartas da Copa do Nordeste contra o Bahia e Clássico-Rei no Brasileirão. Vojvoda precisa reconstruir a confiança e encontrar um novo modelo de jogo. O tempo acabou — agora é hora de resposta.

A pausa não apaga o passado recente, mas pode ser o recomeço que o Fortaleza precisava. Com estrutura e comando mantidos, cabe ao clube transformar isso em resultados. O desafio é enorme, mas, se bem aproveitada, essa parada pode ser o ponto de virada da temporada tricolor.