» Fortaleza demite Renato Paiva após 10 partidas no comando

O Fortaleza anunciou nesta terça-feira (2) a demissão do técnico português Renato Paiva, menos de dois meses após sua chegada ao clube. A decisão aconteceu após reunião no Centro de Treinamento do Pici. A sequência negativa de resultados e o baixo desempenho da equipe nos últimos jogos influenciaram a demissão.

O técnico português deixa o Tricolor após apenas dez partidas, com um retrospecto de seis derrotas, três empates e apenas uma vitória, que resulta em um aproveitamento de 20%. Essa má fase contribuiu diretamente para a permanência do clube na zona de rebaixamento do Brasileirão, além da eliminação nas oitavas de final da Copa Libertadores, diante do Vélez Sarsfield, da Argentina.

Renato Paiva, de 55 anos, chegou ao Fortaleza em julho, poucos dias após ser demitido pelo Botafogo. Ele havia sido contratado para substituir o argentino Juan Pablo Vojvoda, atualmente no Santos. Paiva tinha contrato com o Fortaleza até dezembro de 2026.

Junto com o treinador, também deixam o clube os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel Santos, além do preparador de goleiros Rui Tavares.

O Fortaleza agradeceu ao treinador e à sua comissão pelos serviços prestados por meio de uma nota oficial: