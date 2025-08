» Fortaleza cede empate no fim contra o Corinthians e segue na zona de rebaixamento

Na Neo Química Arena, o Fortaleza empatou com o Corinthians pela 18ª rodada. O Leão não conseguiu resistir a pressão do time paulista na reta final e cedeu o empate aos 49′ do segundo tempo. Com o resultado, o Tricolor segue na zona de rebaixamento da Série A.

Breno Lopes marcou o gol do Fortaleza no primeiro tempo e Carrillo deixou tudo igual.

O Leão volta a campo no próximo sábado (9) para enfrentar o Botafogo, na Arena Castelão.