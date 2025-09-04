» Fortaleza anuncia Martín Palermo como novo técnico

Fortaleza anuncia Martín Palermo como novo técnico

Um nome inesperado, com anúncio ao final do dia

por Anna Letícia Matias - 04/09/2025 às 08:25

Foto: Reprodução

O Fortaleza oficializou na noite desta quinta-feira a contratação do técnico Martín Palermo, ex-jogador do Boca Juniors e um nome bem conhecido no futebol argentino. Palermo assume o comando do Leão após conquistar o Campeonato Paraguaio de 2024 com o Olimpia.

O novo técnico argentino chega ao Tricolor acompanhado de sua comissão técnica: os auxiliares Diego Cagna e Cristian Damián Leyes, os preparadores físicos Gastón Mendoza e Esteban Herrera, além do analista de desempenho Renato Cornejo.

Inicialmente, o clube mantinha conversas avançadas com o técnico Jair Ventura, mas a forte repercussão negativa entre os torcedores fez a diretoria recuar e optar por um nome fora do radar.

Com a chegada de Palermo, o Fortaleza aposta em uma proposta mais defensiva para a sequência da temporada.

