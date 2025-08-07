» Fortaleza anuncia contratação do goleiro Helton Leite

O Fortaleza Esporte Clube oficializou nesta quinta-feira (7) a contratação do goleiro Helton Leite. O jogador estava no Deportivo de La Coruña, da Espanha, e assinou contrato com o Tricolor do Pici até 31 de dezembro de 2026.

O Fortaleza realizou o pagamento da multa rescisória no valor de € 300 mil (cerca de R$ 1,7 milhão) junto ao clube espanhol.

Aos 33 anos, Helton Leite chega a pedido da comissão técnica de Renato Paiva. O treinador já havia manifestado interesse no goleiro durante sua passagem pelo Bahia, mas o acerto só foi possível agora, diante das lesões dos goleiros Brenno e João Ricardo no Fortaleza.

“É um goleiro experiente e com passagem internacional […] Um jogador que tem qualidade, porte, experiência e que aceitou o desafio de imediato. O Fortaleza pagou a multa junto ao Deportivo e agora chega para ficar à disposição dos jogos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro para nos ajudar nessa caminhada. Chamou a atenção o interesse dele, pois estava em um clube tradicional, que queria a renovação dele, mas ele optou por vir para o Fortaleza e estamos felizes com isso”, declarou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza EC SAF.

Helton Leite teve destaque na Segunda Divisão Espanhola, atuando em 37 partidas pelo Deportivo. Antes, defendeu o Antalyaspor, da Turquia, onde disputou 52 jogos. Em Portugal, vestiu as camisas do Benfica e do Boavista por quatro temporadas.

No futebol brasileiro, teve passagem marcante pelo Botafogo entre 2014 e 2017, além de defender Criciúma e São Caetano. Revelado nas categorias de base do América Mineiro, também passou por Goiás e Grêmio no início da carreira.

O novo reforço já está integrado ao elenco e será opção para as próximas partidas do Fortaleza na Libertadores e no Campeonato Brasileiro.